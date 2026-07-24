Alessandrino, due furti nella stessa scuola: denunciato 31enne. Incastrato dalle telecamere

Un bersaglio fisso, colpito a più riprese a distanza di poche settimane. Si sono chiuse con una denuncia a piede libero le indagini dei Carabinieri sul doppio furto ai danni dell’istituto comprensivo “Olcese”, la scuola di via del Pergolato nel cuore del quartiere Alessandrino.

A finire nei guai è stato un trentunenne di origini albanesi, senza fissa dimora e con diversi precedenti alle spalle, individuato come l’autore dei due colpi messi a segno nell’edificio scolastico lo scorso 30 maggio e ripetuti poi il 6 luglio.

La svolta dalle immagini e il confronto fotografico

A mettere gli investigatori della Stazione di Tor Tre Teste sulle tracce dell’uomo è stata un’accurata ricostruzione visiva.

I militari hanno passato al setaccio le registrazioni degli impianti di videosorveglianza installati nei pressi dell’istituto, estrapolando i fotogrammi dei passaggi sospetti coincidenti con gli orari dei blitz.

Il materiale d’indagine è stato quindi sottoposto a un riscontro fotografico incrociato in collaborazione con i colleghi della vicina Stazione di Tor Sapienza. Un passaggio decisivo che ha permesso di associare un volto e un nome al sospettato.

Il precedente a Tor Sapienza e la posizione al vaglio dei pm

Il trentunenne, infatti, non era affatto un nome nuovo per i militari della zona. Lo scorso 11 giugno gli stessi Carabinieri di Tor Sapienza lo avevano sorpreso e arrestato in flagranza di reato mentre era intento a svaligiare un altro plesso scolastico del quadrante est.

La sovrapposizione delle immagini e il confronto dei dettagli fisici hanno così consentito di chiudere il cerchio anche sulle due incursioni all’istituto “Olcese”.

Ricostruito l’intero quadro probatorio, i Carabinieri hanno formalizzato la denuncia alla Procura della Repubblica, in attesa che la Magistratura si esprima sulle eventuali misure da adottare nei confronti dell’indagato.

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