Alessandro Vena in concerto al Museo Nena

Sabato 24 maggio 2025 alle 17.00, presso il Museo Nena di Via E. D’Onofrio 35 Roma Colli Aniene, si terrà il concerto per pianoforte di Alessandro Vena uno dei maggiori pianisti in attività conosciuto non solo in Italia ma anche e specialmente all’estero.

Il concerto si pone come omaggio gentile del Museo Nena ai visitatori che verranno nell’ambito della manifestazione OPENHOUSEROMA che dal 24 maggio al 1 giugno 2025 propone visite guidate gratuite nei luoghi, ville, palazzi, complessi architettonici poco conosciuti o normalmente chiusi al pubblico. (Per il programma di quest’anno consulta www.openhouseroma.org). Già lo scorso anno la stessa manifestazione ha ottenuto grande successo e, a fare gli onori di casa, c’erano non solo i curatori del Museo ma anche i ragazzi “Ciceroni al Museo”, guidati dalla Prof Lucia Lo Buono, protagonisti del PCTO tra il Liceo Artistico Enzo Rossi di Via del Frantoio e il museo Nena.

Le visite guidate di sabato 24 iniziano alle ore 10 (¾ d’ora ciascuna) con intervallo per il pranzo e terminano dopo il concerto.

Il pianista Alessandro Vena

Dopo gli studi di pianoforte, clavicembalo e didattica del pianoforte, Alessandro Vena si perfeziona presso l’Accademia Anton Rubinstein di Roma (fondata e diretta dalla pianista Sara Matteo, n.d.r.) con pianisti del calibro di Carlo Grante e Sasha Bajcic iniziando una carriera concertistica presso le principali città italiane ed estere. Vena propone un repertorio che spazia dal barocco ai contemporanei con una predisposizione per i romantici, e Chopin in modo particolare.

Come artista “Sheva” ha registrato musiche di Chopin, Bach, Bach-Busoni di cui sta effettuando l’integrale, Scarlatti, Mozart, Franck, Debussy, Liszt, Schumann, Rota, Pirrone, Fribbins, Lupis, Zannoni, Paus, Schoenberg. Shostakovich, Sibelius. Per l’etichetta “Fortibus” ha inciso le trascrizioni pianistiche di Alexander Siloti, e ancora pagine di Elgar, Rachmaninoff, Leoncavallo, Gershwin, Glass e Cage.

La sua attività concertistica internazionale lo porta a tenere recital in Italia, Europa e America; in qualità di pianista solista ha tenuto concerti per prestigiosissime Stagioni accompagnato da Orchestre Sinfoniche di rilievo mondiale tra cui la “Tchaikovsky Russian State Philharmonic Symphony Orchestra” e la “Bulgarian State Philharmonic Orchestra di Vidin” e nel 2019 ha debuttato con il Concerto n 2 di Shostakovich accompagnato dalla Filarmonica di San Pietroburgo.

Alessandro Vena ha inoltre tenuto solo recital in tutta Italia su invito di prestigiosi enti tra i quali: Roma Università Lumsa, Teatro Marcello, Sala Baldini, Università Valdese, Villa Torlonia, Auditorium; Perugia Università degli Stranieri, Foligno Teatro San Domenico, Spoleto Festival dei Due Mondi, Taormina Festival, Marsala Teatro Sollima, Napoli Fondazione Ciccolini, Palermo Conservatorio Statale, Messina Conservatorio Statale.

L’attività solistica lo ha portato su palcoscenici mondiali quali IIC di Los Angeles, The National Opera Center di New York, Teatro Colon di Buenos Aires, The Ohrid Choir Festival (Macedonian), Kino Babylon Berlino, Centenario di Assunsion (Paraguay), Center Culturel Belgio, Campbellsville University (USA), The Luisville Loretto Motherhouse (USA), DiMenna Center di New York, IIC di Buenos Aires, Teatro della Benevolentia di Buenos Aires, Middlesex University di Londra, Art Gallery Museum di Sofia.

Nel 2010 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Una vita per la musica”, e ancora l’onorificenza dal Centro Studi Melitensi del Sovrano Ordine di Malta, nonché il titolo di “Onorario” del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

La sua attività didattica lo porta e tenere Masterclass presso Conservatori italiani e Università Europee ed americane tra cui la Middlesex University di Londra, la University of Michigan di Ann Arbor, l’Haverford College di Filadelfia, l’Aquinas College di Grand Rapids, la Campbellsville University, ed è frequentemente commissario in concorsi pianistici. Attualmente è docente di Pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di Potenza. Antonino Pirrone, Davide Zannoni, Micheal Williams ecc. sono alcuni tra i compositori che hanno a lui dedicato pagine pianistiche.

RADIO RAI 3 su “PRIMO MOVIMENTO” ha presentato tutti i suoi lavori discografici e la rivista Piano solo ha incoronato il suo ultimo disco con 5 stelle, il massimo previsto dalla critica musicale.

Inutile ribadire che si tratta di un evento culturale e musicale di grande rilevanza che, come di consueto, l’Associazione Fidia -Museo Nena offre gratuitamente e pertanto sarebbe proprio un peccato non approfittarne. Per prenotazioni luigimatteo@yahoo.it oppure whatsapp 3478012813. Fino ad esaurimento posti a sedere.

