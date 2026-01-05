Allerta Arancione a Roma per l’Epifania: parchi chiusi e stop agli eventi all’aperto

Sarà un’Epifania blindata dal maltempo. Mentre in Vaticano tutto è pronto per la chiusura della Porta Santa in San Pietro, il resto della Capitale dovrà fare i conti con una giornata ad altissimo rischio.

L’allerta meteo è stata innalzata ad arancione, il livello che segnala pericoli concreti per la sicurezza di persone e strutture, costringendo il Campidoglio a varare misure restrittive su gran parte delle attività all’aperto.

Parchi chiusi e stop alle attività all’aperto

L’ordinanza firmata dal sindaco congela la città nelle aree più esposte. Per l’intera giornata di domani sarà vietato l’accesso a parchi, giardini e ville storiche, una decisione maturata anche alla luce dei recenti crolli di alberi monumentali, dall’Appia ai Fori Imperiali.

Stop anche a tutte le attività sportive e ricreative non agonistiche svolte all’esterno e nelle aree pubbliche maggiormente esposte alle raffiche di vento e alla pioggia battente.

Cimiteri chiusi, servizi essenziali garantiti

Restano chiusi al pubblico anche i cimiteri cittadini. Saranno comunque assicurati i servizi funebri urgenti e le attività di polizia mortuaria, considerate indifferibili.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto assoluto di permanenza o svolgimento di attività nelle cosiddette “zone d’ombra”: aree sottostanti alberi ad alto fusto, carichi sospesi o comunque nel raggio di possibile caduta di rami e strutture.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Accanto ai divieti, la Protezione Civile di Roma Capitale ha diffuso un vero e proprio vademecum di autoprotezione.

Massima prudenza alla guida, in particolare per motocicli e mezzi telonati, più vulnerabili alle raffiche di vento. In casa si raccomanda di evitare seminterrati, cantine e balconi.

Spostamenti da limitare allo stretto necessario: vietato avventurarsi in sottopassi, lungo fossi, canali e argini dei fiumi, con il Tevere costantemente monitorato. Attenzione massima anche sul litorale, dove è sconsigliato avvicinarsi a moli, pontili e scogliere.

Numeri utili

La Sala Operativa della Protezione Civile resterà attiva 24 ore su 24 per il coordinamento degli interventi e la gestione delle segnalazioni dei cittadini.

In caso di emergenza sono attivi i seguenti contatti:

Numero Verde: 800 854 854

Numero fisso: 06 6710920

