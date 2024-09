All’Ippodromo Capannelle le qualificazioni del 97° Derby del Trotto

All’Ippodromo Capannelle è il gran giorno delle batterie di qualificazione del 97° Derby Italiano del Trotto e delle Oaks del Trotto. Scenderanno in pista tutti i migliori trottatori della classe 2021 (eccezion fatta per i già qualificati di diritto alle finali in programma domenica 13 ottobre) che daranno vita a uno spettacolo indimenticabile.

Per quanto riguarda le batterie del Derby , si qualificheranno i primi tre di ogni corsa, più il miglior quarto. Sul fronte Oaks invece conquisteranno il pass per le finali le prime quattro di ogni batteria, più la migliore quinta.

Il ricco weekend all’Ippodromo Capannelle riserva anche uno straordinario pomeriggio di galoppo agli appassionati: ben cinque listed, di cui due per i purosangue arabi, un HP e la TQQ ad impreziosire un convegno imperdibile. Sei volte si correrà sulla pista dritta, su distanze che andranno dai 1200 fino ai 2400 metri.

Si parte già alle 13.30 con il Premio Fiuggi sui 1500 metri per due anni sulla via del Gran Criterium. La presentazione delle listed non può non iniziare dalla corsa dedicata ad uno dei più grandi allenatori italiani di ogni epoca, il gigantesco Ubaldo Pandolfi (terza corsa alle ore 14.45).

In pista le femmine di due anni sui 1200 metri con 7 pretendenti al successo: prontissima Royal Xenia, ma sono da tenere in considerazione Invincibile Naomi, Candid Smile, Earth Filly e Bubuz, fresca di vittoria. Basterebbe questo elenco partenti, ma c’è anche la regina della corsa, Korisa, dalla sua ha l’alloro probante del Primi Passi ed è annunciata come netta favorita.

Riservato alle femmine di due anni anche il Premio Repubbliche Marinare, sulla distanza dei 1500 metri (quinta corsa ore 15.50). Sette al via, tra cui Brown Lady, Kampur Joy, Holy Constance, Klaynn, Monster’s Ball, che si saggia su distanza più lunga, Pacaya e Capinera Gold in netta ascesa.

Altra corsa di spessore del pomeriggio il tradizionale Premio Scheibler, listed per i tre anni sui 2400 severi metri, in programma come sesta corsa alle 16.30 e con nove pretendenti.

In prima fila Wind Fire Storm, a cui, dopo aver sconfitto nei giorni scorsi Chicotai, spetta il compito di contendere il successo al favorito The Tweed, che chiede allo Scheibler il passaporto per il prossimo Jockey Club di Milano. Possibili guastafeste Caos Calmo, terzo nel Derby, No Further Comment, Infinity Romance, Nightliner, senza dimenticare Cycolonic Arrow e Rising Palace.

Riflettori puntati anche sulle due listed affollate e di sicuro impatto spettacolare per i purosangue Arabi. Tre anni in pista (saranno in 12) nella seconda corsa alle 14.10, il Premio Sheika Fatima Bint Mubarak Cup.

I maggiori di età invece battaglieranno nella quarta corsa, alle 15.15, il Premio Sheik Zayed Bint Sultan Zayed al Nayan. Chiusura in bellezza con la TQQ del giorno, il Premio Handicap d’Autunno (settima corsa alle ore 17.05), forte dei suoi 14 protagonisti che sui 2000 metri si contenderanno il successo.

