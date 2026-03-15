Altalene arrugginite e silenzio: la storia del parchetto dimenticato di Casetta Mattei

Ci sono altalene che non dondolano più e scivoli che il tempo ha reso simili a relitti. Nel cuore del Municipio XI, il piccolo parco di via della Casetta Mattei racconta una storia di ordinaria inefficienza burocratica.

Nonostante la vicinanza strategica al plesso scolastico “Placido Martini” e al mercato rionale, lo spazio è ufficialmente inutilizzabile, sospeso in un limbo che ne impedisce qualsiasi manutenzione.

Un sopralluogo nella “terra di nessuno”

Il caso è riesploso dopo un recente sopralluogo del capogruppo della Lega in Municipio, Daniele Catalano, che insieme ai residenti ha denunciato una situazione definita «surreale».

«È il risultato di anni di gestione privata fallimentare e inefficienza amministrativa», ha attaccato Catalano, ricordando come la sua prima interrogazione sul tema risalga addirittura al 2016.

Da allora, tra le palazzine del quartiere, nulla è cambiato: l’area resta degradata, proprio laddove gli studenti e le famiglie avrebbero più bisogno di uno spazio di sfogo.

Il nodo burocratico: il parco che non esiste

Perché nessuno interviene? La risposta sta in un vuoto documentale. L’assessore municipale al Patrimonio, Alberto Belloni, ha chiarito il cuore del problema: l’area non appartiene formalmente al patrimonio di Roma Capitale.

Non essendo nelle liste dei beni comunali, né il Comune né il Municipio hanno finora avuto il titolo legale per spendere fondi pubblici e inviare le squadre di manutenzione.

Un paradosso amministrativo che ha trasformato un giardino pubblico in una proprietà “orfana”.

Lo spiraglio: verso la presa in carico

Dopo anni di oblio, sembra però muoversi qualcosa. Il Municipio XI ha inviato una richiesta formale al Dipartimento Patrimonio del Campidoglio per assumere la gestione diretta del parco.

Gli uffici centrali stanno ora scavando negli archivi per capire dove si sia interrotto, anni fa, l’iter di cessione della proprietà.

L’obiettivo è completare il passaggio burocratico per permettere finalmente l’avvio di un progetto di riqualificazione che restituisca dignità e decoro alla cittadinanza di Casetta Mattei.

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