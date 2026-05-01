Ama, bilancio 2025 in attivo: secondo utile consecutivo e investimenti record per la Capitale

Un carico di lavoro eccezionale che non ha compromesso la continuità dei servizi, confermando la tenuta del sistema di raccolta e trattamento.

Il 2025 è stato però anche l’anno della prova più impegnativa: il Giubileo 2025. Un banco di prova straordinario sul piano organizzativo, che ha visto la municipalizzata gestire quasi 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti.

Accanto ai conti, cresce anche la spinta sugli investimenti. Nel corso dell’anno Ama ha destinato oltre 123 milioni di euro al potenziamento delle infrastrutture e all’ammodernamento dei servizi. Un piano che punta a migliorare le performance ambientali e a incidere in modo più concreto sulla qualità del decoro urbano, tema centrale per la Capitale.

I numeri raccontano una struttura che sta ritrovando equilibrio. Il fatturato sale a 943,1 milioni di euro , mentre il margine operativo lordo raggiunge i 94 milioni, segnale di una gestione più efficiente e di una progressiva stabilizzazione dei conti. Indicatori che, secondo i vertici aziendali, certificano una ritrovata solidità industriale.

L’Assemblea dei Soci di AMA S.p.A . ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso con un utile netto di 830,7 mila euro, segnando il secondo risultato positivo consecutivo e consolidando il percorso di risanamento avviato dopo una lunga fase di difficoltà.

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