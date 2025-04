Ama chiude il 2024 con un utile di 858mila euro: approvato il bilancio

L’Assemblea dei Soci di Ama S.p.A. ha approvato il Bilancio di esercizio 2024 che si chiude con un utile netto di 858mila euro.

Il documento, precedentemente validato dal Consiglio di amministrazione, è stato approvato entro i termini di legge e segna una radicale inversione di tendenza rispetto alla perdita di esercizio di 46 milioni registrata nel 2023. Lo comunica in una nota Ama S.p.A.

La chiusura in attivo del bilancio è il risultato di un significativo miglioramento di tutti i principali indicatori economici e, più in generale, di tutto l’assetto finanziario e patrimoniale dell’azienda.

I ricavi complessivi ammontano a 870,2 milioni di euro a fronte dei 762,9 milioni dell’anno precedente (+107,3 milioni) mentre il Margine Operativo Lordo (MOL), ovvero l’indicatore di redditività, passa da 19,5 milioni del 2023 ai 70,1 milioni del 2024 (+60%).

Ama ha inoltre realizzato una strategia gestionale volta alla razionalizzazione dei costi. Il miglioramento della solidità economica e della capacità finanziaria ha portato benefici, evidenti e tangibili, nell’efficienza dei servizi quotidianamente erogati sul territorio cittadino.

L’indice di puntualità del servizio di raccolta si è attestato all’87,77% (+4 punti rispetto al dato 2023). In crescita anche la raccolta differenziata con 787mila tonnellate di rifiuti avviate a recupero nel 2024 (aumento di 40mila tonnellate rispetto al dato 2023) su un totale di 1,6 milioni di tonnellate.

La percentuale di raccolta differenziata a fine 2024 ha segnato il 48% con un trend in ulteriore crescita che ha consentito, nei primi mesi del 2025, di raggiungere e superare il 49%.

“La definitiva approvazione in attivo e nel pieno rispetto dei termini di legge del bilancio 2024 da parte del Socio Unico – ricorda il Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi – rappresenta un risultato significativo con il valore aggiunto di un Piano Industriale che per il quinquennio 2025-2029 prevede investimenti per 380milioni di euro.

Ama è un’azienda che guarda al futuro e che può contare, al suo interno, su competenze e professionalità di primo piano attraverso le quali stiamo portando avanti un percorso di modernizzazione tecnologica ed operativa.

Desidero ringraziare Roma Capitale che ci sostiene in questo processo di crescita e le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori che quotidianamente si dedicano alla cura della città”.

