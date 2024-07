AMA il tuo quartiere, 13 e 14 luglio

Ama organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 13 e Domenica 14 Luglio raccolte nei Municipi III, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII.

Municipio III, Sabato13 luglio

Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile)

Via Conca d’oro (parcheggio ang. Ponte delle Valli)

Ingombranti, Legno, Raee, Sfalci e potature

Municipio VI, Sabato 13 luglio

Largo Gennaro Boltri

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio VII, Sabato 13 luglio

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio VIII, Domenica 14 luglio

Via Ostiense parcheggio Ponte Settimia Spizzichino

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

Municipio XI, Sabato 13 luglio

Via Pian due Torri angolo via Pescaglia (area parcheggio)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

Municipio XII. Sabato 13 luglio

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio XIII, Sabato 13 luglio

Via Vezio Crisafulli (angolo Via Luca Passi – Val Cannuta)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature.

