“Ama il tuo quartiere” 16 e 17 novembre

Sabato 16 e domenica 17 novembre nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi III, VI, VIII, X, XII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio:

Municipio III

Sabato 16 novembre

Via Conca d’Oro (parcheggio ang. Ponte delle Valli)

Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile)

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio VI

Sabato 16 novembre

Via del Fuoco Sacro

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

Municipio VIII

Domenica 17 novembre

Via Ostiense parcheggio Ponte Settimia Spizzichino

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee.

Municipio X

Sabato 16 novembre

Via del Castello Tesino

Via Luciano Laurenzi

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

Municipio XII

Sabato 16 novembre

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

Municipio XIV

Domenica 17 novembre

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

Municipio XV

Sabato 16 novembre

Centro ENEA Osteria Nuova Via Anguillarese

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

