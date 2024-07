AMA il tuo quartiere, 20 e 21 luglio

Continuano gli appuntamenti organizzati da Ama, in collaborazione con il TGR Lazio, con le raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti:

materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 20 e Domenica 21 luglio previste raccolte nei Municipi I, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Sabato mattina nei municipi VI e X ci saranno 3 ‘postazioni light’ attrezzate per accogliere ingombranti, legno, Raee oltre che sfalci e potature.

Domenica 21, l’iniziativa coinvolgerà invece tutti i municipi dispari con 15 siti presso cui consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, i Raee oltre che gli oli da cucina esausti.

Nelle eco-stazioni di piazzale Clodio, via Anagnina e via Vincenzo Tieri saranno presenti anche Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti siti di raccolta sono attivi dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria.

Nel dettaglio:

MUNICIPIO I:

21 luglio

Piazza Tempio di Diana Area Parcheggio

Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi

Piazzale Clodio parcheggio Largo Livatino

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

MUNICIPIO III:

21 luglio

Piazzale Ennio Flaiano

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

MUNICIPIO V:

21 luglio

Via F. Tovaglieri

Via Rovigno D’Istria

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee

MUNICIPIO VI:

20 luglio

Largo Gennaro Boltri

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

MUNICIPIO VII:

21 luglio

Via Anzio

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Lampade, Batterie auto, Pile, Vernici, Solventi, Farmaci, Oli vegetali, Toner.

MUNICIPIO IX:

21 luglio

Largo Montanari

Piazzale Cina

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

MUNICIPIO X:

20 luglio

Via di Dragone (angolo Via Bedizzole)

Via Ruggero Panerai

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

MUNICIPIO XI:

20 luglio

parcheggio Stazione Ponte Galeria Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

21 luglio

Lungotevere Pietra Papa

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

MUNICIPIO XIII:

21 luglio

Via Borgo Ticino ang via Ovada

Via Francesco Albergotti

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

MUNICIPIO XV:

21 luglio

Via Vincenzo Tieri – Cassia Olgiata (area parcheggio)

Largo Nimis (Labaro)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Batterie auto, Pile, Vernici, Solventi, Farmaci, Olio vegetale, Toner.

