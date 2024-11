“Ama il tuo quartiere” 23 e 24 novembre

Sabato 23 e domenica 24 novembre nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio:

Municipio I

24 novembre

– Piazza Tempio di Diana, area parcheggio

– Viale delle Terme di Traiano, fronte viale Fortunato Mizzi

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio II

23 novembre

– Via Tiburtina, fronte piazzale Valerio Massimo

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

Municipio III

24 novembre

– Piazzale Ennio Flaiano

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio IV

23 novembre

– Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

Municipio V

24 novembre

– Via F. Tovaglieri

– Via Rovigno D’Istria

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio VI

23 novembre

– Via del Fuoco Sacro

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio VII

24 novembre

– Via Anzio

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio VIII

23 novembre

– Via dell’Accademia Peloritana

– Via Ostiense parcheggio, ponte Settimia Spizzichino

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio IX

24 novembre

– Largo Montanari

– Piazzale Cina

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio X

23 novembre

– Via di Dragone, ang. via Bedizzole

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XI

24 novembre

– Lungotevere Pietra Papa

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XIII

24 novembre

– Via Borgo Ticino

– Via Francesco Albergotti

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XIV

23 novembre

– Via Luisa Spagnoli, angolo Vivi Gioi

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XV

24 novembre

– Largo Nimis (Labaro)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

In occasione delle raccolte gratuite di rifiuti ingombranti e RAEE i cittadini che vogliono disfarsi di alcuni beni usati, ma ancora riutilizzabili possono recarsi presso alcune delle postazioni di volta in volta allestite da AMA nei Municipi

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙