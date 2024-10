“Ama il tuo quartiere” 26 e 27 ottobre

Sabato 26 e domenica 27 ottobre nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questo fine settimana sono coinvolti i Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito i giorni e le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio.

Municipio I

27 ottobre

– Piazza Tempio di Diana Area Parcheggio

– Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi

Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

– Piazzale Clodio parcheggio Largo Livatino

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio II

26 ottobre

– Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

Municipio III

27 ottobre

– Piazzale Ennio Flaiano

Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

Municipio IV

26 ottobre

– Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

Municipio V

27 ottobre

– Via F. Tovaglieri

– Via Rovigno D’Istria

Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

Municipio VI

26 ottobre

– Via del Fuoco Sacro

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio VII

27 ottobre

– Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

– Via Anzio

Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

Municipio VIII

26 ottobre

– Via dell’Accademia Peloritana

– Via Ostiense parcheggio Ponte Settimia Spizzichino

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio IX

27 ottobre

– Largo Montanari

– Piazzale Cina

Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

Municipio X

26 ottobre

– Via di Dragone (via Bedizzole)

– Via Ruggero Panerai

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XI

27 ottobre

– Lungotevere Pietra Papa

– Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

Municipio XII

26 ottobre

– Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

– Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XIII

27 ottobre

– Via Borgo Ticino

– Via Vezio Crisafulli

Legno, metalli, ingombranti, RAEE.

Municipio XV

27 ottobre

– Largo Nimis (Labaro)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

– Via Vincenzo Tieri – Cassia Olgiata (area parcheggio)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

