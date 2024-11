“Ama il tuo quartiere” 30 novembre: raccolta nel Municipio VI

Sabato 30 novembre, nel Municipio VI, appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti. Nello specifico, sarà attiva una postazione di raccolta in via del Fuoco Sacro dalle 8 alle 12.30.

Sarà possibile conferire legno, metallo, ingombranti, Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), sfalci e potature.

