Ama il tuo quartiere, numeri record nel 2025: raccolte 6.800 tonnellate di rifiuti

Il 2025 conferma il successo di “Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna promossa da Ama in collaborazione con TGR Lazio.

Si tratta di un servizio capillare e gratuito che permette ai cittadini di liberarsi in modo corretto di rifiuti ingombranti, elettronici e particolari, contribuendo al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente.

Grazie a oltre 500 appuntamenti, il bilancio dell’anno è stato molto positivo. Sono state complessivamente raccolte e avviate a recupero circa 6.800 tonnellate di materiali, in forte crescita rispetto alle 4.959 tonnellate del 2024 e alle 2.066 del 2023.

Tra i principali materiali conferiti dai cittadini spiccano le oltre 4.300 tonnellate di rifiuti ingombranti, le 1.300 tonnellate di legno e le oltre 800 tonnellate di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

L’iniziativa prevede la trasformazione di alcune vie e piazze della città in vere e proprie stazioni ecologiche temporanee, dove gli operatori guidano i cittadini verso i contenitori differenziati per frazione.

I dati del 2025 dimostrano che un modello basato su prossimità, accessibilità e continuità può produrre risultati tangibili e duraturi per tutta la città.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una partecipazione sempre più ampia, favorita dalla vicinanza dei punti di raccolta e dalla comodità di un servizio che porta la raccolta direttamente nelle strade e piazze dei quartieri.

L’incremento degli appuntamenti, dai 160 del 2023 agli oltre 500 nel 2025, ha reso il servizio più accessibile e capillare, rafforzando il legame tra Ama e comunità.

«La crescita costante della raccolta dimostra come i cittadini rispondano positivamente a un servizio pensato per essere vicino alle loro esigenze e semplice da utilizzare – dichiara il Presidente di Ama, Bruno Manzi –. La collaborazione e la partecipazione attiva dei cittadini sono fondamentali per costruire una Roma più pulita e sostenibile».

È inoltre partito da alcune settimane il nuovo servizio di raccolta di prossimità grazie ai “Punti Ecologici Rionali” per rendere sempre più agevole il corretto smaltimento di alcuni di quei rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti stradali.

Le eco-isole mobili dedicate alla raccolta di olio vegetale esausto, vernici e bombolette spray, consumabili da stampa, farmaci scaduti, pile e batterie esauste, tessili, abiti e accessori sono postazioni mobili itineranti presenti in diverse aree della città seguendo un percorso prestabilito, 5 giorni su 7, rimanendo un giorno in ogni area designata per poi spostarsi su altre “tappe” dell’itinerario programmato.

Il calendario con l’ubicazione giornaliera di ogni singola eco-isola può essere consultato sul sito www.amaroma.it e sulla pagina Instagram @amaspaofficial.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di assicurare un ulteriore canale di raccolta per la corretta gestione di materiali fino ad ora conferibili sono presso i Centri di Raccolta Fissi e in occasione degli appuntamenti settimanali con la campagna “Ama il tuo quartiere”.

Si ricorda che i cittadini possono usufruire di altri due canali gratuiti per smaltire correttamente i rifiuti: i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa e “Riciclacasa”, il ritiro a domicilio per materiali fino a 2 metri cubi, prenotabile tramite “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo online sul sito aziendale.

Tutte le informazioni sul corretto conferimento e recupero dei rifiuti ingombranti, elettronici e particolari sono disponibili sul sito www.amaroma.it e sull’app AMA Roma (disponibile su App Store e Google Play).

