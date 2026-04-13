Anonima Armonisti, Tiziano Panici e Giulia Ananìa Dar Ciriola

Domenica 19 aprile, dalle 19:30, a Dar Ciriola, in via Pausania 2/A, al Pigneto (Roma) torna “Boni come er pane”, la rassegna dedicata alla musica, alla poesia e al pane popolare di Roma, con la direzione artistica di Giulia Ananìa, in collaborazione con dar Ciriola e Le Civico.

Da oltre dieci anni, “Boni come er pane” porta in una panineria popolare del Pigneto artisti e protagonisti del mondo della musica, del teatro, del cinema e della poesia che vivono e attraversano Roma, dando vita a un appuntamento capace di unire convivialità , cultura e spirito popolare.

Protagonisti della nuova serata saranno gli Anonima Armonisti, gruppo vocale che da oltre vent’anni calca palchi, teatri e trasmissioni televisive in tutta Italia, distinguendosi per energia, ironia e originalità .

Il loro repertorio attraversa generi e mondi musicali apparentemente lontani — da Gabriella Ferri ai Beatles, da Pino Daniele alle Spice Girls, fino a Bruno Mars — tenuti insieme da una sola, travolgente cifra comune: la voglia di divertire.

La loro esibizione si intreccerà con il repertorio della rassegna, che insieme a Giulia a e Felice Zaccheo al mandolino rende omaggio alla poesia e alla canzone romana di ieri e di oggi, tra interpretazioni di brani legati a Gabriella Ferri, Anna Magnani, Franco Califano e Tiromancino.

Altro ospite d’onore della serata sarà Tiziano Panici, attore e regista, che porterà al pubblico un intervento poetico ispirato all’esperienza del “Festival delle Passeggiate”, evocando un Pigneto perduto e immaginato.

In esclusiva sarà inoltre presentato un estratto di “Senza Fissa Dimora”, spettacolo di Giulia Ananìa e Tiziano Panici, in programma integralmente a giugno nell’ambito di Roma Borgata Festival e, successivamente, a ottobre, a Parigi.

Ad arricchire ulteriormente la serata saranno anche le poesie di Olivia Balzar, tratte dal suo nuovo libro “Storie di spazio tempo” (Ensemble Edizioni).

Una serata all’insegna della musica, della poesia, del divertimento e della convivialità , nello spirito più autentico di Roma aperta.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 21702636

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