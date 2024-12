Aperto varco via Colombo altezza Mezzocammino

È stato aperto il nuovo svincolo provvisorio in via Cristoforo Colombo che dalla laterale immette nella corsia centrale all’altezza del km 14.200. I lavori eseguiti dal dipartimento Infrastrutture e òavori pubblici (Dilp) consentono di riaprire l’accesso alla Colombo da via di Mezzocammino e da via Giovannoni.

L’intervento di bypass è stato necessario a seguito della chiusura della laterale all’altezza di via Passarelli a causa della deformazione del manto stradale.

L’esecuzione dell’opera ha riguardato lo smontaggio del guardrail presente e la modifica dell’aiuola spartitraffico.

A seguire sono stati realizzati la soletta in calcestruzzo e l’asfalto, è stata adeguata la rete di raccolta delle acque meteoriche e realizzata la segnaletica.

Lo svincolo occupa uno spazio di circa 120 metri lineari ed è conforme alla velocità di progetto della strada in cui è stato realizzato l’intervento.

“L’intervento eseguito negli ultimi dieci giorni ci ha permesso di ripristinare la circolazione dal quartiere di Mezzocammino verso il centro di Roma. Abbiamo dovuto mettere a punto un nuovo progetto, dopo la chiusura al traffico pesante di via Ostiense e via del Mare per il cedimento di un ponte di Città Metropolitana.

Il nuovo progetto ha richiesto modifiche soprattutto per il maggior numero di veicoli pesanti e di valutazioni tecniche specifiche. La soluzione che riguarda il ripristino definitivo sarà possibile al termine delle indagini di caratterizzazione del sottosuolo”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici e alle infrastrutture Ornella Segnalini.

“Grazie all’assessora Segnalini e al suo impegno come sempre prezioso. Non nascondo il grande disagio in questa fase in particolare per alcuni quartieri del nostro territorio che hanno vissuto mesi di grandissima difficoltà.

L’apertura del nuovo svincolo è molto importante. Confidiamo in una soluzione rapida anche per il problema più generale che riguarda la collina”, dichiara la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

