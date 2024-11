App IO, disponibili oltre 70 servizi di Roma Capitale

Parte la campagna di comunicazione “Come voglio IO”, frutto della collaborazione tra Roma Capitale e PagoPA, per rendere noti al pubblico gli oltre 70 servizi di Roma Capitale che sono disponibili sull’App IO in modo che i cittadini possano conoscere i numerosi benefici che potranno avere utilizzando la App.

Grazie a un’unica app, sicura e facile da attivare e gestire, si potranno evitare code agli sportelli accedendo per via telematica a molti servizi di Roma Capitale tra cui: borse di studio, buoni libro, iscrizioni alle scuole, la TaRi ecc..

Si potranno ricevere “messaggi, avvisi e comunicazioni” di interesse degli utenti e sarà possibile effettuare pagamenti dei servizi pubblici.

Con questa campagna, Roma Capitale e PagoPA puntano a incrementare significativamente il numero dei cittadini di Roma che utilizzeranno questo strumento per accedere, in modo pratico, a moltissime risorse amministrative.

A partire da oggi, la campagna, basata sui template del kit Comunicazione di PagoPA e personalizzata nei contenuti da Roma Capitale, sarà diffusa tramite affissioni, sui social network e tramite il notiziario InfoRoma.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.