Approvati cinque nuovi playground sportivi

Approvata la delibera di Giunta per realizzare 5 nuovi playground sportivi in aree verdi dei quartieri più popolari di Roma. La spesa complessiva è di 3,6 milioni di euro.

Nelle prossime settimane gli uffici avvieranno il bando dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e i cantieri inizieranno entro l’inizio della prossima estate.

Ad annunciarlo l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, che spiega: “Abbiamo fortemente voluto questi impianti all’aria aperta ad accesso gratuito e con diverse discipline per tutte le età. Ci consentiranno di migliorare l’offerta sportiva pubblica nei territori fuori dal centro, e di incentivare l’attività all’aria aperta. Per migliorare il benessere e la socialità delle persone, e valorizzare aree oggi abbandonate e degradate. Vogliamo una città dove lo sport non sia un privilegio, ma un diritto di tutti“.

I nuovi playground verranno realizzatori a: Parco Petroselli (Municipio IV), Parco dei Romanisti (Municipio VII), Via Alessandro Ruspoli (Municipio X), Piazza Gustavo Cece (Municipio XIII) e l’area verde in via Stefano Borgia (Municipio XIV).

“Ogni intervento – aggiunge Onorato – prevede prima la demolizione delle strutture esistenti in stato di degrado, dalle recinzioni rotte ai terreni sintetici danneggiati, poi la realizzazione di arene multidisciplinari.

Con campi da basket 3×3, spazi per il teqball e aree attrezzate per il calisthenics. Ci sarà poi molta attenzione agli sport urban, molto diffusi tra i giovani, con dei moduli dedicati allo skate, al parkour o all’arrampicata. È un altro tassello per completare la rivoluzione nel grande mosaico sportivo di Roma.”.

