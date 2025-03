Area cani Parco Petroselli, ok in Giunta a riqualificazione

Una migliore accessibilità e fruibilità degli spazi, con attenzione alla tutela della biodiversità, dell’area cani del Parco petroselli: è stata approvata dalla Giunta Capitolina la delibera presentata dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica avente ad oggetto la riqualificazione dell’area nel Municipio IV.

In particolare, il progetto – per cui è previsto un finanziamento di circa 150 mila euro – interesserà una superficie di 27 mila metri quadrati i cui confini in gran parte coincidono con il triangolo tra via Nomentana, viale Kant e viale Rousseau.

Il progetto prevede interventi di riqualificazione dei tre ingressi, la bonifica delle superfici che successivamente verranno arricchite da piantagioni perenni, il rinnovo dell’area dedicata alla sosta che si doterà anche di tre nuovi lampioni e la riqualificazione dei cancelli.

Per quanto riguarda i lavori all’interno dell’area, il progetto prevede la gestione delle superfici a prateria mediante la tecnica di differenziazione degli sfalci, con l’obiettivo di garantire la tutela degli insetti impollinatori, l’inserimento di nuove sedute, di percorsi per i cani e infine lo spostamento della fontanella esistente in corrispondenza dell’ingresso centrale lungo viale Rousseau.

“Con la riqualificazione dell’area cani del Parco Petroselli – ha dichiarato l’assessora Sabrina Alfonsi – intendiamo creare un’area confortevole che favorisca il benessere dei cani e che risulti anche fruibile e accessibile ai padroni. È importante valorizzare gli spazi verdi che, da un lato sono baluardi contro il cambiamento climatico e dall’altro si presentano come luoghi di aggregazione, non solo per le persone ma anche per gli animali. In particolare, questo progetto valorizza la tutela della biodiversità, prevedendo la tecnica dello sfalcio differenziale per permettere agli insetti impollinatori di avere un habitat più variegato”.

