Area Villa Fassini: nuovi posti auto persone con disabilità

Nell’area esterna di Villa Fassini sono stati completati i lavori di realizzazione di sei nuovi posti auto per persone con disabilità.

L’intervento ha riguardato anche un percorso dedicato di protezione dei pedoni.

