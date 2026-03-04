ARR Project in Concerto” a sostegno del servizio di volontariato UICI Roma

Musica e impegno sociale si incontrano in una serata che promette emozioni profonde e un impatto concreto sulla vita delle persone.

Il 13 marzo 2026 alle ore 19:00, nella prestigiosa cornice della Sala Baldini (Piazza di Campitelli 9), la Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS, Sezione Territoriale di Roma, presenta “ARR Project in Concerto”, evento finalizzato alla raccolta fondi per sostenere il Servizio di Volontariato attivo ogni giorno accanto alle persone cieche e ipovedenti della Capitale.

Un appuntamento che mette sullo stesso piano la forza dell’arte e quella dell’impegno civile, perché se la musica sa emozionare, il volontariato sa trasformare concretamente le vite.

Il concerto: un viaggio nelle colonne sonore immortali

Protagonisti della serata saranno il maestro Riccardo Caudali al sassofono e il maestro Alessandro Mariano al pianoforte, anima dell’ARR Project. Il duo nasce dall’incontro tra jazz e grande cinema, con arrangiamenti originali, interplay costante e improvvisazioni raffinate che rendono ogni brano un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il programma è un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva: dalle atmosfere western di Lo chiamavano Trinità alle epiche melodie di Ennio Morricone con C’era una volta il West e For Friends, passando per Smile di Charlie Chaplin, The Raiders March di John Williams, fino all’eleganza de La Pantera Rosa di Henry Mancini e all’intramontabile La vie en rose.

Un repertorio capace di attraversare generazioni e sensibilità diverse, unendo tutti sotto il segno della grande musica da film.

Il Volontariato: il cuore pulsante dell’UICI Roma

Ma questa non è soltanto una serata di spettacolo. È, soprattutto, un gesto concreto a sostegno del Servizio di Volontariato della sezione romana dell’UICI, una realtà che ogni giorno rappresenta un punto di riferimento fondamentale per centinaia di persone con disabilità visiva.

Il volontariato dell’UICI Roma non è un servizio accessorio: è una rete viva e capillare che accompagna le persone cieche e ipovedenti nelle attività quotidiane, nelle pratiche amministrative, negli spostamenti, nelle visite mediche, nei momenti di socialità e partecipazione culturale.

Significa autonomia, inclusione, dignità.

Significa non sentirsi soli.

Significa poter vivere la città con maggiore libertà.

Ogni volontario è un ponte tra la persona e il mondo che la circonda. Ogni servizio offerto è un passo verso una società più accessibile e più giusta.

Due eccellenze musicali al servizio della solidarietà

Il valore artistico dell’evento è garantito dalla carriera dei due musicisti.

Alessandro Mariano, formatosi al Conservatorio di Santa Cecilia, è pianista classico e jazz con collaborazioni prestigiose, tra cui quelle con Stefano Di Battista e Tonino Rea. Dal 2022 collabora con la Blind Inclusive Orchestra, progetto che unisce musicisti vedenti e non vedenti in un’esperienza artistica inclusiva.

Riccardo Caudali, laureato in sassofono jazz sempre presso il Conservatorio di Santa Cecilia, affianca all’attività concertistica un intenso impegno didattico, insegnando anche braille musicale e tecniche di editing musicale per non vedenti, contribuendo così alla crescita culturale e professionale di tanti studenti.

Una serata che fa la differenza

“ARR Project in Concerto” è molto più di un evento musicale: è un’occasione per partecipare attivamente a un progetto di solidarietà che opera quotidianamente sul territorio.

Ogni biglietto acquistato è un sostegno diretto al Servizio di Volontariato.

Ogni presenza in sala è un segnale concreto di vicinanza.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 347 1189002.

La musica accende emozioni. Il volontariato accende possibilità.

