Arriva a Roma il terzo treno Hitachi per la Metro B

Roma si sveglia con una buona notizia per chi ogni giorno usa la Metro B: nella notte tra domenica e lunedì, alla stazione Ostiense, è arrivato il terzo treno Hitachi, destinato a rinnovare e potenziare la flotta della linea.

Lo annuncia l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che sottolinea come si tratti di un passo concreto verso una metropolitana più moderna e affidabile.

Il convoglio ha percorso centinaia di chilometri partendo da Reggio Calabria, dove si trovano le officine della multinazionale giapponese produttrice dei treni, e, attraverso un trasporto speciale, è giunto a Roma.

Dopo aver attraversato il binario di via Pellegrino Matteucci, il treno è stato portato al deposito Atac di Magliana, dove verranno effettuati i collaudi finali prima della messa in servizio.

Si tratta del terzo convoglio di una fornitura totale di 36 treni, pensata per migliorare l’efficienza della linea, aumentare la frequenza delle corse e offrire più comfort ai passeggeri.

Non è solo una questione tecnica: per migliaia di pendolari significa meno attese, treni più capienti e un salto verso standard più vicini alle grandi capitali europee.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.