Arriva il contributo regionale per l’urbanistica, nei piccoli comuni laziali: 6 milioni di euro in tre anni

La Regione Lazio ha stanziato un contributo complessivo di 6 milioni di euro destinato ai comuni laziali con popolazione fino a 30mila abitanti, per il prossimo triennio a partire dal 2024.

L’obiettivo è supportare queste amministrazioni locali nell’adeguamento agli strumenti urbanistici più moderni e attuali.

L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore all’urbanistica e politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli, a seguito dell’approvazione di una delibera in giunta regionale.

Il provvedimento definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi, con i comuni che potranno partecipare a un bando che sarà predisposto a breve per accedere alle risorse.

Ogni comune potrà ricevere fino a 100mila euro in base alla sua popolazione. I fondi saranno destinati alla redazione o aggiornamento dei piani regolatori, alla creazione di piani di zona per l’edilizia economica e popolare, nonché a piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici e piani urbanistici comunali.

“Grazie al lavoro costante portato avanti in questi mesi in collaborazione con la direzione regionale urbanistica, siamo riusciti a deliberare modalità chiare per la concessione dei contributi.

Questo provvedimento è stato fortemente voluto per rispondere alle esigenze dei piccoli comuni del Lazio, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per aggiornare i loro strumenti urbanistici”, ha dichiarato Ciacciarelli.

In particolare, il 50% dei fondi, pari a 3 milioni di euro, è stato riservato ai comuni più piccoli, con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

Laura Corrotti (FdI), presidente della commissione urbanistica, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, definendolo “un atto necessario che consentirà ai comuni di accedere a contributi fino a 100mila euro, grazie alla sinergia con l’assessore Ciacciarelli e la direzione regionale Urbanistica”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙