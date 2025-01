Arrivano i saldi invernali 2025: ecco dove e quando iniziano

Con il panettone appena digerito e i botti di Capodanno ormai un ricordo, ecco il momento che gli amanti dello shopping aspettano tutto l’anno: i saldi invernali!

Gennaio segna l’inizio di una vera e propria caccia alle occasioni, dove i prezzi si fanno finalmente più leggeri e le vetrine si riempiono di cartelli rosso fuoco con sconti irresistibili.

Che tu sia un appassionato di moda, un esperto di calzature o un amante degli accessori, è il momento perfetto per regalarti quel capo tanto desiderato.

Occhi puntati sulle offerte, ma attenzione alle fregature! Uno dei trucchi per scovare veri affari è monitorare i prezzi nelle settimane precedenti, per assicurarti che gli sconti siano reali.

Partenza ufficiale il 4 gennaio (con qualche eccezione)

Secondo le regole fissate dagli “Indirizzi unitari delle Regioni”, i saldi invernali iniziano in tutta Italia il 4 gennaio 2025, il primo giorno feriale prima dell’Epifania. Ma attenzione: non tutte le regioni si allineano a questa data.

La Valle d’Aosta dà il via con due giorni d’anticipo, il 2 gennaio, mentre in Alto Adige i saldi seguono un calendario differenziato: a Bolzano partono dall’8 gennaio, mentre in Val Venosta si dovrà aspettare addirittura marzo!

Quanto spenderemo?

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni italiano spenderà in media 138 euro per rinnovare il guardaroba o aggiungere qualche tocco di stile alla propria collezione personale.

Il giro d’affari complessivo? Ben 4,9 miliardi di euro. Numeri che testimoniano quanto i saldi siano un momento cruciale sia per i consumatori che per i commercianti, pronti a chiudere in bellezza la stagione invernale.

Il calendario dei saldi regione per regione

Ecco le date ufficiali da segnare in agenda:

Valle d’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo

Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Umbria, Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia: 4 gennaio – 15 marzo

Veneto, Puglia: 4 gennaio – 28 febbraio

Marche, Piemonte: 4 gennaio – 1° marzo

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio

Provincia di Bolzano: 8 gennaio – 5 febbraio (Bolzano) e 8 marzo – 5 aprile (Val Venosta)

Trento e provincia: a discrezione dei commercianti per 60 giorni.

Consigli per uno shopping da esperti

Vuoi uscire dai saldi con affari veri e un sorriso sulle labbra? Ecco alcune dritte:

Studia il campo: Controlla i prezzi prima dei saldi per distinguere tra sconti autentici e promozioni poco trasparenti.

Pianifica i tuoi acquisti: Focalizzati su ciò che ti serve davvero per non cedere a spese inutili.

Scegli rivenditori affidabili: Che siano negozi fisici o online, punta sempre su canali sicuri e certificati.

Non buttare lo scontrino: Anche durante i saldi, hai diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di difetti.

Il momento più atteso è arrivato

Non resta che prepararsi alla grande battaglia degli sconti, con una lista pronta e un occhio vigile alle migliori offerte.

I saldi invernali 2025 non sono solo una grande occasione per risparmiare, ma anche per togliersi qualche sfizio senza sensi di colpa. Allora, pronti? Via libera allo shopping!

