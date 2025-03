ASL Roma 3 sbarca su Telegram: la sanità diventa più vicina e diretta ai cittadini

In un’epoca in cui le informazioni viaggiano alla velocità della luce, la ASL Roma 3 ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità per mettere la sanità direttamente nelle mani dei cittadini.

Oggi, infatti, l’azienda sanitaria lancia il suo nuovo canale Telegram, una delle app di messaggistica più popolari al mondo, per offrire aggiornamenti tempestivi e ufficiali su servizi, orari, attività e iniziative delle strutture sanitarie.

L’obiettivo è chiaro e ambizioso: raggiungere, in maniera ancora più immediata e capillare, tutti i residenti di un territorio che conta oltre 600mila abitanti.

“Oltre al nostro sito e ai tradizionali canali social – spiega Francesca Milito, Direttore Generale della ASL Roma 3 – con Telegram vogliamo creare un contatto diretto con i cittadini, fornendo loro informazioni ufficiali per contrastare le fake news che troppo spesso circolano online”, afferma Milito.

Un canale pensato per ogni dispositivo

Con il nuovo canale, la ASL Roma 3 mira a rendere l’offerta sanitaria facilmente accessibile da smartphone, tablet, PC e persino attraverso la versione web di Telegram.

Questa strategia non solo punta a informare in tempo reale, ma intende anche rispondere a richieste e domande dei cittadini, creando un vero e proprio dialogo interattivo con il pubblico.

Innovazione e trasparenza: una risposta alle esigenze crescenti

Il lancio del canale Telegram arriva in un momento in cui l’accesso ai servizi sanitari e la rapidità delle informazioni sono diventati imprescindibili.

Negli ultimi mesi, la ASL Roma 3 ha registrato un numero crescente di visualizzazioni e accessi sui propri social media, evidenziando un bisogno concreto dei cittadini di avere una sanità più vicina, trasparente e pronta a fornire spiegazioni in tempi brevi.

“Speriamo di poter soddisfare questa esigenza – conclude Milito – offrendo risposte, indicazioni e chiarimenti in modo diretto e immediato, così da mettere in campo un servizio veramente umano e aggiornato.”

Verso una comunicazione sanitaria rivoluzionaria

Con l’adozione di Telegram, la ASL Roma 3 si inserisce in una nuova era della comunicazione, dove la rapidità, l’accessibilità e la trasparenza sono al centro dell’attenzione.

Il canale diventerà il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano rimanere informati sulle novità del sistema sanitario, garantendo un flusso costante di notizie e aggiornamenti, e contrastando efficacemente le fake news con informazioni verificate.

La rivoluzione digitale in campo sanitario è ormai in atto, e con essa una maggiore vicinanza tra le istituzioni e la cittadinanza, in un percorso che promette di rendere la sanità sempre più vicina, efficace e trasparente.

Per maggiori dettagli, i cittadini possono visitare il sito della ASL Roma 3 e iscriversi al nuovo canale Telegram: la salute, adesso, è a portata di un click.

