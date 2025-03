Azione: “No alla delibera OSP, favorisce overtourism e mina vivibilità Centro storico”

«In assenza di approcci razionali che garantiscano qualità dello spazio urbano e rispetto delle regole, c’è il rischio concreto che si generino squilibri tra gli operatori economici e che il centro storico della nostra città venga definitivamente privato di una vivibilità in pericolo già da tempo. Per questo votiamo contro la delibera sul regolamento delle occupazioni di suolo pubblico, un atto che sembra essere strutturato per garantire invece che contrastare il fenomeno dell’overtourism».

Così in una nota Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, rispettivamente capogruppo e consigliere capitolino di Azione, e Giuseppe Lobefaro, Maurizia Cicconi e Sofia De Dominicis, consiglieri del I Municipio di Azione.

«Siamo sempre stati convinti – prosegue la nota – che trovare un corretto equilibrio tra i diritti dei residenti e quelli degli esercenti non fosse impossibile. È chiaro che, nonostante siano stati accolti i nostri ordini del giorno che riguardano controllo del decoro e dell’inquinamento acustico continua ad esserci una certa distanza tra il nostro punto di vista e quello della maggioranza: noi crediamo, infatti, che la città sia di tutti, che vada garantito un uso equilibrato e sostenibile del suolo urbano e che debba essere tutelata, ma con il nuovo regolamento fare tutto questo non sarà possibile».

