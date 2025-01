Bando regionale per i porti pescherecci: opportunità da 800mila euro per comuni e autorità portuali

La Regione Lazio lancia una nuova opportunità per il settore della pesca, mettendo a disposizione fondi europei destinati a modernizzare e potenziare i porti pescherecci e le strutture collegate.

L’avviso pubblico, approvato nell’ambito del Piano Nazionale Fesr-Pn-FEAMPA 2021/2027 (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura), prevede un totale di 800mila euro per promuovere investimenti in efficienza energetica, tecnologie informatiche e miglioramento delle infrastrutture nei porti di pesca e nei luoghi di sbarco.

Obiettivi chiari e strategici

Il bando si rivolge ai Comuni e alle Autorità portuali operanti nel territorio della Regione Lazio, con l’intento di supportare la transizione verso un settore della pesca più sostenibile e competitivo.

Tra gli interventi previsti, l’investimento in energie rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, la modernizzazione delle strutture fisiche nei porti e il miglioramento dei sistemi informatici e della tracciabilità del pescato.

Giancarlo Righini, assessore all’Agricoltura, alla Pesca e al Bilancio della Regione Lazio, ha commentato:

“L’obiettivo di questo provvedimento è aumentare la competitività del sistema portuale del Lazio. Investire sull’efficienza energetica e sull’ammodernamento dei sistemi informatici significa accompagnare le imprese del settore verso una svolta tecnologica, che siamo convinti, porterà benefici infrastrutturali ed economici”.

Un bando che guarda al futuro

Il bando ha l’obiettivo di sostenere un’innovazione concreta che si rifletterà nel miglioramento delle condizioni operative delle imprese locali, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica.

La promozione di energie rinnovabili e l’adozione di soluzioni informatiche avanzate sono, infatti, al centro della strategia della Regione Lazio per rinnovare il comparto.

Come partecipare

Le domande di finanziamento possono essere presentate tramite Pec (Posta elettronica certificata) entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul BURL (Bollettino ufficiale della Regione Lazio).

L’invito è rivolto a tutti i porti pescherecci e le strutture coinvolte, per favorire un sistema di vendita diretta e una gestione più moderna e sostenibile delle risorse.

