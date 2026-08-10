Barriere fonoassorbenti sulla Metro B all’Eur: stanziati i fondi per la progettazione tra via Lero e via Dodecaneso

Un primo passo concreto per restituire il diritto al riposo ai residenti del Municipio IX.

Roma Capitale ha approvato, all’interno dell’ultimo assestamento al bilancio di previsione, uno stanziamento di 25.000 euro interamente destinato alla redazione del progetto per gli interventi di mitigazione acustica lungo la ferrovia della Linea B della metropolitana.

L’opera è pensata per risolvere il problema dell’inquinamento acustico causato dal passaggio continuo dei convogli nel tratto compreso tra Via Lero e Via Dodecaneso, nel quartiere EUR-Magliana, a ridosso dei complessi residenziali.

Le risorse sbloccate dal Campidoglio serviranno a definire nel dettaglio l’architettura tecnica delle opere strutturali e il posizionamento delle barriere fonoassorbenti lungo la sede ferroviaria.

L’intervento permetterà di:

Analizzare i parametri acustici: calibrare l’altezza e l’assorbimento dei pannelli in base ai decibel registrati durante il transito dei treni;

Tutelare la qualità della vita: abbattere l’impatto sonoro sulle abitazioni affacciate sul tracciato;

Garantire l’integrazione urbana: realizzare un’infrastruttura di protezione che si inserisca in modo armonico nel contesto paesaggistico del quartiere.

«Abbiamo preso un impegno preciso con i cittadini di Via Lero e Via Dodecaneso che da anni segnalavano disagi legati al rumore dei treni, ed oggi passiamo dalle parole ai fatti – sottolinea l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè –. Con la conclusione della relazione tecnica e il contestuale stanziamento nell’assestamento di bilancio, sblocchiamo la progettazione esecutiva delle opere di mitigazione acustica».

«È un intervento atteso da tempo – conclude Patanè – che dimostra la costante attenzione dell’Amministrazione verso la qualità della vita nei quartieri e il rispetto dei parametri ambientali lungo le grandi infrastrutture di trasporto cittadine. L’obiettivo è realizzare un’opera efficace nel minor tempo possibile».

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