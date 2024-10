Batti il Tempo!, al via i corsi di musica sostenuti da Roma Capitale

In partenza i corsi di musica organizzati nel quadro della seconda annualità del progetto “Batti il Tempo! Roma suona meglio quando la musica è per tutti”, l’iniziativa promossa dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, che ha come obiettivo quello di sostenere bambini e adolescenti nell’apprendimento del linguaggio musicale e nello studio di uno strumento.

L’iniziativa, finanziata quest’anno con 600.000 euro, consentirà a circa 650 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni – appartenenti a famiglie o nuclei conviventi residenti a Roma, con Isee non superiore a 25mila euro – di frequentare a costi molto agevolati il primo anno dei corsi di 33 scuole di musica che hanno aderito al progetto, diffuse su tutto il territorio cittadino.

I ragazzi che stanno approfittando di questa opportunità sono circa il 60% in più rispetto alla prima edizione; inoltre, circa 200 dei ragazzi che l’anno scorso avevano approfittato dell’iniziativa hanno avuto l’opportunità di partecipare per il 2° anno a corsi, sempre a tariffe agevolate.

“Il risultato raggiunto con questa seconda annualità del bando ‘Batti il Tempo’ è molto positivo perché tanti ragazzi, molti di più rispetto all’anno scorso, potranno avere accesso a un’educazione musicale, che troppo spesso rappresenta un costo oneroso per le famiglie – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor – Roma si conferma così all’avanguardia sul questo piano, affiancando il lavoro svolto dalle scuole pubbliche a indirizzo musicale e rafforzando la diffusione dello studio della musica, così importante nella crescita e nella formazione della personalità dei ragazzi”.

