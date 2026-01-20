Battistini, 80 nuovi alberi in arrivo: riqualificazione tra Ginko Biloba e Storaci

Prosegue il piano di forestazione urbana della Capitale. L’intervento su via Mattia Battistini non è una semplice manutenzione, ma una vera e propria sostituzione mirata del patrimonio verde.

L’operazione mira a risolvere le criticità fitostatiche (stabilità delle piante) accumulate negli anni, trasformando al contempo l’estetica della via.

Addio agli alberi pericolosi e alle ceppaie

L’intervento è stato preceduto da rigorose indagini agronomiche che hanno individuato 10 alberature in “Classe D”. Si tratta di piante giunte alla fine del loro ciclo vitale o gravemente malate, che rappresentavano un rischio concreto di crollo.

Oltre agli abbattimenti necessari, il cantiere prevede:

Rimozione di 50 ceppaie: I resti di vecchi tronchi tagliati in passato, che ostruivano il marciapiede, verranno finalmente estratti.

Sostituzione e potenziamento: Al posto dei vecchi resti e delle piante abbattute, verranno create nuove fosse d’impianto per accogliere giovani alberi sani.

Le nuove specie: perché Ginko e Storaci?

La scelta delle specie non è casuale, ma dettata dalla resistenza all’inquinamento urbano e dalla resa estetica:

Ginko biloba: Noto per la sua incredibile resistenza e per le foglie a ventaglio che in autunno diventano di un giallo oro brillante.

Storace americano (Liquidambar): Apprezzato per la sua crescita regolare e per le foglie che virano dal rosso cupo all’arancio, garantendo un “foliage” scenografico.

Il bilancio del verde

Alla fine dei lavori, il quadrante vedrà un netto incremento del patrimonio arboreo: a fronte dei 10 abbattimenti, verranno piantate 80 nuove alberature.

Un saldo attivo di 70 alberi che contribuirà all’abbassamento delle temperature estive (“effetto isola di calore”) e al miglioramento della qualità dell’aria in una zona ad alta densità di traffico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.