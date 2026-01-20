Bilancio AMA 2025: segnalazioni giù del 20%, crescono riciclo e disponibilità dei mezzi

Superare l’esame del Giubileo non era scontato, ma i numeri presentati dal Presidente di AMA, Bruno Manzi, raccontano una città che ha retto l’urto dei grandi eventi.

La strategia basata su un coordinamento operativo più efficace ha permesso di gestire l’enorme produzione di rifiuti legata al turismo religioso senza compromettere i servizi ordinari.

I numeri della svolta

Il confronto tra il 2025 e il 2024 evidenzia progressi in tutti i principali indicatori di performance:

Meno proteste: Le segnalazioni dei cittadini sono scese da 267.000 a 214.000 (-20%) . In particolare, sono calate le lamentele per cassonetti pieni e rifiuti abbandonati.

Flotta efficiente: La disponibilità dei camion e dei mezzi operativi è balzata all’ 82,98% (era ferma al 74,3% nel 2024), garantendo turni di raccolta più regolari.

Differenziata e Riciclo: La raccolta differenziata è cresciuta dell’1,12%, superando le 830.000 tonnellate di materiali sottratti alla discarica.

Il successo degli “ingombranti” e delle scuole

Particolarmente rilevante è il dato sulla raccolta dei rifiuti ingombranti. Grazie al potenziamento delle domeniche di “Ama il tuo quartiere”, sono state raccolte 6.800 tonnellate di mobili, elettrodomestici e materiali vari, con un balzo del 37,12% rispetto all’anno precedente.

Sul fronte dell’educazione, il progetto AmaperlaScuola ha segnato un nuovo record:

Studenti coinvolti: 29.373 (+6,15%).

Classi partecipanti: Incremento del 25,27%, a testimonianza di una rinnovata sensibilità degli istituti scolastici romani verso i temi dell’economia circolare.

“Organizzazione solida”

«I risultati testimoniano l’efficienza e la solidità della nostra organizzazione», ha dichiarato il Presidente Bruno Manzi. «Nonostante l’impegno straordinario richiesto dal Giubileo, abbiamo ottenuto miglioramenti concreti nella qualità del servizio e nell’operatività quotidiana sul territorio».

