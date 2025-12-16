Bilancio Roma 2026: Gualtieri punta su sociale, decoro e infrastrutture

Nella giornata di Ieri, lunedì 15 dicembre, l’aula del Campidoglio ha fatto da cornice alla presentazione del bilancio previsionale 2026-2028.

Il sindaco Roberto Gualtieri, con numeri e cifre alla mano, ha tracciato la rotta finanziaria della Capitale. Una manovra da 5,7 miliardi di euro, che punta a tutelare i servizi essenziali e a garantire continuità a scuola, welfare e decoro urbano.

«Nonostante i tagli nazionali per 50 milioni solo per il 2026 e l’aumento dei costi, siamo riusciti a chiudere il bilancio al di sopra delle previsioni», ha spiegato il primo cittadino. «Manteniamo inalterati gli stanziamenti per scuola e servizi sociali, con 1,5 miliardi a disposizione dei cittadini».

Il decoro urbano riceverà un’attenzione speciale: 20 milioni in più per diserbo e sfalci, raddoppiando gli interventi rispetto alla scorsa primavera. Gli investimenti complessivi del triennio ammontano a 5,5 miliardi, di cui 700 milioni vincolati solo per il 2026.

Il sindaco non ha nascosto le criticità legate al Governo, citando il taglio al fondo per la Metro C e l’emendamento da mezzo miliardo che potrebbe finalmente liberare Roma dal debito pregresso. Un passo importante, secondo Gualtieri, per rafforzare la capacità di investimento della città.

Tra le novità, la possibilità di una piccola riduzione dell’addizionale Irpef e la rimodulazione del taglio alla Metro C, così da non compromettere i grandi cantieri della Capitale. «Il nostro impegno è garantire welfare, scuola e servizi alle famiglie», ha sottolineato, ricordando lo stanziamento di 130 milioni destinati a dimezzare le liste d’attesa e assicurare assistenza a chi ne ha diritto.

Sul fronte abitativo, la giunta ha approvato l’acquisto di 1.040 nuovi alloggi popolari dalla Fondazione Enasarco, che si aggiungono ai 208 già acquisiti tra il 2022 e il 2024. Una spesa totale di circa 300 milioni, realizzata senza ricorrere a fondi nazionali o europei, per dare risposta al diritto all’abitare, considerato «pilastro fondamentale del welfare».

La manutenzione della città e le infrastrutture viarie sono tra le altre priorità. Risorse per Roma sarà incaricata della gestione delle strade, assicurando continuità e maggiore efficienza degli interventi anche dopo il Giubileo.

Non mancano poi risorse specifiche per il X Municipio: il parco della Madonnetta e il Lungomare di Ostia riceveranno interventi integrativi, a conferma della particolare attenzione al mare di Roma.

«Questo bilancio ci permette di proseguire sulla strada di una trasformazione profonda della città», ha concluso Gualtieri. «Decoro, servizi, spazi verdi e qualità della vita al centro. C’è molto da fare, ma siamo pronti a raccogliere la sfida».

