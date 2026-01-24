Blitz a Ostia, elicotteri e pattuglie contro i furti: 11 denunce e un arresto

Un controllo a tappeto che ha interessato le aree più sensibili del litorale romano, dai parcheggi del lungomare ai complessi residenziali.

I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno messo in campo un’operazione capillare per rispondere all’aumento dei reati contro il patrimonio registrato nelle ultime settimane nel quadrante costiero.

L’attività, condotta con posti di controllo e verifiche mirate, aveva l’obiettivo di colpire le reti dedite ai furti e rafforzare la percezione di sicurezza tra residenti e commercianti.

Arresti e denunce

Il bilancio dell’operazione evidenzia risultati immediati sul piano repressivo. I militari hanno eseguito un arresto, rintracciando un uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa a seguito dell’aggravamento di una misura già in atto.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà undici persone. Tra queste figurano nove cittadini sudamericani, ritenuti gravemente indiziati di ricettazione e del possesso di attrezzi da scasso.

Durante i controlli sono stati sequestrati strumenti come punte da trapano, flessibili e piedi di porco, compatibili con l’attività di effrazione.

Droga, contanti e accertamenti in corso

Nel corso delle perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto anche circa 50 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo e 6.000 euro in contanti. Sul denaro sono in corso ulteriori accertamenti per verificare un eventuale collegamento con attività di spaccio o con operazioni di riciclaggio.

Recuperata la refurtiva

Particolarmente significativo, per l’impatto diretto sulla cittadinanza, è stato il recupero di un ingente quantitativo di beni ritenuti provento di recenti furti in abitazione e su autovetture.

Tra il materiale sequestrato figurano:

argenteria di valore e orologi ,

borse e capi d’abbigliamento di marca.

Tutti gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e verranno catalogati nei prossimi giorni, così da consentire ai legittimi proprietari, previa denuncia, di rientrarne in possesso.

Controlli stradali e sanzioni

L’operazione non si è limitata al contrasto della criminalità predatoria. I posti di blocco attivati lungo le principali arterie del litorale hanno portato anche a numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui mancanza di assicurazione e revisione del veicolo.

Il totale delle multe elevate ammonta a circa 10.000 euro, a conferma di un’azione a 360 gradi che ha affiancato sicurezza urbana e sicurezza stradale.

