Blitz a Tor Bella Monaca: recuperati due appartamenti popolari occupati abusivamente

Mattinata di controlli ieri mercoledì 21 gennaio, a Largo Ferruccio Mengaroni, dove gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per il recupero di due appartamenti di proprietà comunale occupati senza titolo.

L’operazione è stata condotta dal Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU), con il supporto dei caschi bianchi del VI Gruppo Torri.

Durante le verifiche, all’interno di uno degli alloggi è stata trovata una persona, che è stata denunciata per occupazione abusiva di immobile pubblico. Il secondo appartamento, invece, è risultato vuoto al momento dell’intervento.

Ripristinata la legalità

Conclusa l’attività di controllo, gli agenti hanno provveduto al ripristino delle condizioni di regolarità, consentendo il rientro degli alloggi nella piena disponibilità di Roma Capitale.

Le abitazioni saranno ora destinate alle procedure di assegnazione previste, a favore degli aventi diritto inseriti nelle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica.

Contrasto alle occupazioni

L’intervento rientra nelle attività di contrasto alle occupazioni abusive e di tutela del patrimonio pubblico, portate avanti dalla Polizia Locale in coordinamento con l’amministrazione capitolina, con l’obiettivo di garantire legalità e correttezza nell’assegnazione delle case popolari.

