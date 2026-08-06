Blitz a Tor Sapienza: la Finanza sorprende uno spacciatore tra le giostre di Viale Morandi

Un frammento di quotidianità interrotto dai lampeggianti delle pattuglie nel cuore del quartiere romano di Tor Sapienza.

Nei pressi delle aree verdi di Viale Morandi, abituale punto di ritrovo del quartiere, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha stroncato l’ennesima attività di spaccio all’aperto, assicurando alla giustizia un pusher sorpreso in flagranza di reato.

L’operazione porta la firma dei baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego di Roma, impegnati nei consueti servizi di monitoraggio del territorio coordinati tramite la linea d’emergenza “117”.

Durante il pattugliamento, l’attenzione dei militari è stata attratta da movimenti anomali attorno al parco giochi: lo scambio rapido e furtivo di un involucro tra un cittadino di nazionalità straniera e un acquirente occasionale.

Alla vista del veicolo di servizio, la coppia ha tentato un disperato piano di fuga, cercando contestualmente di disfarsi dell’involucro per cancellare le prove. Un tentativo vanificato dalla tempestività degli agenti, che hanno recintato l’area e immobilizzato i due individui nel giro di pochi istanti.

La successiva perquisizione sul posto ha confermato i dubbi della pattuglia: addosso al presunto spacciatore sono stati rinvenuti quattro involucri di crack e una dose di cocaina, tutti già suddivisi, confezionati e pronti per essere immessi nella rete locale dello spaccio.

Questo intervento si inserisce in una più vasta strategia di presidio della legalità nelle aree periferiche della Capitale, in stretta sinergia con i piani di prevenzione stabiliti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sotto le direttive della Prefettura di Roma.

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