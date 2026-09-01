Bracciano, la cocaina nascosta nella calotta del casco da scooter: arrestato 54enne per spaccio

Nascondeva la droga perfino nell’imbottitura del casco da moto, sperando di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

La mossa non è però bastata a un 54enne di origine albanese, già noto agli archivi giudiziari, arrestato nella notte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio. Alla vista dei militari, l’uomo ha cercato di disfarsi del materiale illecito sfilando con un gesto rapido dalla tasca dei pantaloni un involucro per gettarlo a terra.

L’azione è stata notata dai Carabinieri che hanno prontamente recuperato il sacchetto, all’interno del quale erano custodite diverse dosi di cocaina.

Il nascondiglio nel garage e il sequestro

I successivi approfondimenti investigativi hanno spinto le forze dell’ordine ad perquisire l’abitazione dell’indagato e un box auto nella sua disponibilità:

Il nascondiglio insolito: Proprio all’interno del garage i Carabinieri hanno rinvenuto il resto dello stupefacente, che era stato posizionato con cura dentro la calotta interna di un casco da scooter per evitare che venisse scoperto in caso di ispezione.

Il bilancio dell’operazione: Complessivamente sono stati posti sotto sequestro circa 20 grammi di cocaina, suddivisi e pronti per la vendita in 38 involucri individuali, oltre alla somma di 765 euro in banconote di piccolo taglio, considerata provento dell’attività di spaccio.

I provvedimenti della Procura

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, informata tempestivamente dell’esito del blitz, nei confronti del 54enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza, dove attenderà il giudizio per direttissima.

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