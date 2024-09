“Bruno Nicolai La vita, le opere, gli incontri” di Adriano Bassi

Sabato 28 settembre 2024 presso l’Auditorium ICBSA (Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) in via Michelangelo Caetani 32 si terrà la presentazione del libro di Adriano Bassi “Bruno Nicolai La vita, le opere, gli incontri”.

All’incontro oltre all’autore, parteciperanno la figlia di Bruno Nicolai, Giulia Nicolai, titolare della casa editoriale Edipan, oltre ad altri personaggi dell’ambito musicale e cinematografico.

Nel panorama culturale della musica non solo classica vi sono, senza alcun dubbio, dimenticanze e disattenzioni riguardo a nomi di compositori, musicisti e direttori d’orchestra che hanno operato nel settore a trecentosessanta gradi. Se si analizzano con attenzione i libri di storia della musica, si notano assenze oppure solo pochissime righe che sintetizzano la vita di artisti importanti nel mondo dello spettacolo. Tutto ciò impoverisce l’ambito dell’informazione, poiché si rimane privi di quelle tessere di un mosaico che completerebbero una panoramica più ampia e variegata della storia della musica.

È questo il caso di Bruno Nicolai, punto di sintesi fra differenti modi di “far musica”: è stato attivo nel mondo del cinema, del teatro, della televisione, della musica classica e d’avanguardia e coraggioso innovatore nel campo editoriale.

Per quanto riguarda la musica da film abbiamo notizie abbastanza complete e generose, che danno il giusto peso a una presenza importante nella storia della colonna sonora dalla metà del secolo scorso in poi. Tutt’altro aspetto lo si riscontra nel campo della musica classica e d’avanguardia.

Bisogna sottolineare che Nicolai è stato un riferimento importante in quegli anni, per la musica di sperimentazione e per la divulgazione della musica contemporanea; ha composto non solo brani in prima persona, ma ha aperto la strada a colleghi compositori che hanno potuto esprimersi attraverso canali creati proprio da lui.

Nel libro si è voluto approfondire – in assenza di pubblicazioni precise e informate sul Compositore – la sua vita professionale, il suo percorso stilistico e la sua produzione all’interno della panoramica culturale del XX secolo. Il volume ne ricostruisce la vita, con l’intento di mettere in evidenza l’uomo e l’artista.

Inoltre, nella parte centrale, l’analisi ampia e dettagliata delle partiture della produzione classica, della musica da film e del teatro ne completano la conoscenza.

Infine nei capitoli “Dicono di Lui” e “Medaglioni” è stato possibile inserire scritti e riflessioni di amici, musicisti e personalità dello spettacolo che hanno collaborato con Bruno Nicolai o che hanno avuto modo di conoscere la sua musica.

