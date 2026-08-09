Caccia ai rapinatori di turisti nel centro di Roma: tre arresti in via del Tritone e due denunce a Castro Pretorio

Un’altra notte di controlli e risposte rapide contro i reati predatori nel cuore della Capitale. Le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri hanno messo a segno due distinti interventi nel centro storico e nell’area della stazione Termini, fermando una baby gang dedita allo strappo di catenine e bloccando una tentata rapina a mano armata d’impatto psicologico ai danni di giovani visitatori.

Nel primo episodio, il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina ha portato all’arresto di tre giovani – due cittadini tunisini di 21 e 19 anni e un cittadino egiziano di 22 anni, tutti senza fissa dimora e disoccupati – intercettati e bloccati in via del Tritone mentre tentavano di far sparire le proprie tracce dopo un colpo appena messo a segno.

Lo strappo in via del Corso e il bottino di catenine spezzate

Poco prima di essere bloccata dai militari, la banda era entrata in azione lungo il flusso di passeggio di via del Corso. La vittima, un turista messicano di 45 anni, è stata affiancata e aggredita dal gruppo, che gli ha strappato con forza la catenina d’oro dal collo.

La reazione immediata della vittima e l’allarme lanciato alle gazzelle in zona hanno permesso di cinturare rapidamente l’area:

Il recupero: la catenina rubata al turista messicano è stata recuperata intatta e subito riconsegnata al proprietario;

L’arsenale dello spray: durante le perquisizioni personali, i Carabinieri hanno trovato addosso ai tre un flacone di spray urticante al peperoncino e diverse altre collanine d’oro spezzate, chiaro indizio di altri scippi compiuti nella medesima serata.

Oltre all’arresto per rapina, per i tre è scattata la denuncia per ricettazione. Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato la misura cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati.

Minacce per lo smartphone a Castro Pretorio: due denunce

Parallelamente, un secondo intervento ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo Roma Centro nella zona di Castro Pretorio. In via San Martino della Battaglia, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino spagnolo di 32 anni e un cittadino russo di 20 anni, entrambi senza fissa dimora.

I due sono ritenuti gravemente indiziati di aver affiancato e minacciato con atteggiamento intimidatorio un turista di vent’anni con l’obiettivo di strappargli dalle mani lo smartphone. Il tempestivo sopraggiungere della pattuglia ha sventato il colpo e consentito l’identificazione dei responsabili.

Tutto il materiale utilizzato per le aggressioni, comprese le bombolette di spray al peperoncino e la refurtiva accumulata, è stato posto sotto sequestro penale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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