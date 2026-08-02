Cantieri Metromare, riapre la banchina di Acilia e torna la biglietteria ad Ostia Antica: scatta la seconda fase dei lavori

Prosegue a ritmi serrati il piano di restyling e riqualificazione infrastrutturale lungo la linea ferrovia Metromare (l’ex Roma-Lido), gestita dalla società regionale Astral.

Nella giornata di venerdì 31 luglio si è concluso con successo il primo macro-lotto di interventi presso lo snodo di Acilia, dando il via alla seconda fase dei cantieri e al ripristino di servizi chiave per pendolari e turisti diretti verso il litorale ostiense.

Acilia: riapre la banchina verso il mare, da lunedì tocca al lato Roma

La prima novità operativa è scattata nella mattinata di sabato 1° agosto: la banchina della stazione di Acilia in direzione Cristoforo Colombo è tornata regolarmente fruibile dai passeggeri.

Gli utenti possono utilizzare spazi completamente riqualificati, frutto di una ristrutturazione integrale dell’atrio e della banchina stessa, orientata ad aumentare standard di sicurezza e decoro.

Contestualmente, da lunedì 3 agosto scatterà la seconda tranche dei lavori focalizzata sul lato opposto dell’impianto:

Chiusura temporanea: la banchina in direzione Roma – Porta San Paolo rimarrà chiusa dal 3 agosto fino al 4 settembre compreso.

Interventi previsti: la ristrutturazione ricalcherà le medesime migliorie strutturali appena collaudate sul lato mare, per consegnare a inizio settembre una stazione interamente ammodernata.

Torna la biglietteria ad Ostia Antica

Sempre da lunedì 3 agosto si registra un’ulteriore novità per i frequentatori della linea: presso la stazione di Ostia Antica tornerà pienamente in funzione la macchina emettitrice dei titoli di viaggio (MET).

L’impianto automatizzato, rimosso temporaneamente per fare spazio ai cantieri di restyling dell’area di stazione, è stato riposizionato ed è pronto a erogare biglietti e ricariche per residenti e visitatori del parco archeologico.

Le reazioni delle istituzioni e di Astral

A tracciare il quadro politico e gestionale dell’opera sono i vertici della mobilità regionale. L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha sottolineato l’ampiezza degli investimenti in corso:

«La riqualificazione delle stazioni, i cantieri aperti per le nuove, i lavori di ammodernamento della linea aerea e la revisione di tutti i treni rientrano nel piano avviato dalla Giunta Rocca per valorizzare la Roma-Lido, rendendola sempre più una ferrovia all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini».

Gli fa eco Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa:

«Astral prosegue nel piano di restyling delle infrastrutture della Metromare con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente, moderno e accogliente per tutta la comunità».

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