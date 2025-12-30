Capodanno a Roma, scatta lo stop ai botti: arriva l’ordinanza del Sindaco

Niente botti, petardi o razzi per festeggiare l’arrivo del 2026. Il Sindaco di Roma ha firmato l’Ordinanza n. 188 del 30 dicembre, che impone il divieto assoluto di utilizzo di materiale esplodente e artifici pirotecnici.

Il provvedimento non si limiterà alla sola notte di San Silvestro: il divieto entrerà in vigore alle 00:01 del 31 dicembre 2025 e resterà valido fino alla mezzanotte del 6 gennaio 2026.

Sicurezza e decoro: le ragioni del divieto

La misura nasce dalla necessità di prevenire i gravi incidenti che ogni anno segnano le cronache del primo gennaio, ma non solo.

L’ordinanza mira a proteggere:

L’incolumità fisica: Ridurre il rischio di ferimenti e traumi da esplosione.

Gli animali: Evitare il panico e lo stress causato dai forti rumori a cani, gatti e alla fauna urbana.

Il patrimonio: Tutelare i monumenti e l’ambiente dai rischi di incendio e danneggiamento.

Cosa è permesso e cosa è vietato

Il divieto riguarda tutto il materiale classificato come “esplodente” (botti, petardi, razzi e simili).

Tuttavia, l’ordinanza concede l’uso di alcuni articoli a basso impatto e rischio, espressamente consentiti dalla normativa vigente (D. Lgs. 123/2015), come:

Bacchette scintillanti e fontane per torte.

Bottigliette lancia coriandoli e bengala.

Piccole girandole e palline luminose.

Sanzioni pesanti per i trasgressori

Le forze dell’ordine e la Polizia Locale intensificheranno i controlli in tutti i quartieri per garantire il rispetto delle regole. Per chi non osserva l’ordinanza sono previste:

Sanzioni amministrative: Multe che vanno da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro.

Sequestro: L’immediata confisca amministrativa di tutto il materiale pirotecnico illecito rinvenuto.

Il Comune invita caldamente i romani e i turisti a festeggiare in modo responsabile, preferendo la luce e il colore alla pericolosità dei rumori molesti, per un inizio d’anno all’insegna della serenità e del rispetto reciproco.

Tutti i dettagli nel testo dell’ORDINANZA.

