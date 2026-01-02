Capodanno, follia vandalica a Roma: bruciati 250 cassonetti Ama

Non c’è solo il sangue dei feriti a macchiare l’inizio del 2026. Roma si è svegliata il primo giorno dell’anno con un’altra ferita ben visibile: centinaia di cassonetti ridotti a scheletri di plastica fusa, accartocciati lungo marciapiedi e carreggiate come dopo un incendio urbano diffuso.

Se il bilancio sanitario della notte di Capodanno parla di una vittima e 28 feriti, quello dei servizi urbani è altrettanto pesante.

A fare i conti è Ama, che stima in circa 250 mila euro il costo complessivo necessario per ripristinare la raccolta dei rifiuti nelle zone colpite dagli atti vandalici.

Il censimento avviato dall’azienda municipale racconta di una città colpita a macchia di leopardo, con oltre 250 contenitori distrutti tra cassonetti stradali, campane per la raccolta del vetro e i nuovi “Cestò”. Poche le aree rimaste indenni.

Le criticità maggiori si sono registrate:

Strade dove, nelle prime ore del mattino, al posto dei cassonetti restavano solo cumuli anneriti e rifiuti sparsi sull’asfalto.

Il danno economico non si limita alla sostituzione dei contenitori andati distrutti. I 250 mila euro stimati comprendono un intero ciclo di interventi straordinari:

Un’operazione complessa che impegnerà uomini e mezzi per giorni, mentre in alcune zone la raccolta procede a rilento.

Nel quadro desolante, una piccola nota positiva arriva dalla tecnologia. I nuovi cestini smart di Roma Capitale non risultano danneggiati.

Ama li aveva infatti disattivati e messi in sicurezza già nella giornata del 31 dicembre, una misura preventiva pensata proprio per evitare che diventassero bersaglio di petardi o vandalismi.

Resta però l’amarezza per un inizio d’anno segnato non solo dal dolore e dai feriti, ma anche da un conto che ricadrà sull’intera collettività, per colpa di una minoranza che ha trasformato la festa in un’occasione di distruzione.

