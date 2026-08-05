Castelverde-Metro C, accelera il progetto del nuovo collegamento stradale: investimento da 14,5 milioni di euro

Un passo in avanti fondamentale per sciogliere i nodi della viabilità nell’estrema periferia est della Capitale.

Si è svolto oggi in Campidoglio un tavolo tecnico interistituzionale incentrato sulla progettazione del nuovo collegamento stradale tra la zona di Castelverde e la linea Metro C, opera viaria considerata cruciale per l’intero quadrante del Municipio Roma VI.

Al vertice hanno preso parte la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, i consiglieri capitolini Mariano Angelucci e Giovanni Quarzo, il Presidente del Municipio VI Nicola Franco, il consigliere municipale Fabrizio Compagnone insieme ai tecnici e ai progettisti di Risorse per Roma.

Un’opera da 14,5 milioni: tempi e dettagli del progetto

L’infrastruttura, sostenuta da un investimento finanziario già stanziato pari a 14,5 milioni di euro, nasce con l’obiettivo di decongestionare la rete viaria locale e creare una direttrice d’accesso diretta e rapida verso le stazioni della terza linea metropolitana di Roma.

Nel corso della riunione è stata tracciata la roadmap realizzativa delle fasi preliminari:

Consegna del PFTE entro dicembre 2026: entro la fine dell’anno verrà predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica curato dalle strutture tecniche comunali;

Connessione con l’autostrada A24: il documento progettuale integrerà uno specifico studio di fattibilità per il raccordo e il collegamento dell’arteria con l’autostrada A24 (Roma-L’Aquila);

Quadro economico definitivo: all’interno del piano verranno quantificati i costi complessivi e gli scaglioni di spesa necessari per l’avvio delle gare d’appalto e l’apertura dei cantieri.

Celli e Angelucci: «Infrastruttura strategica attesa da anni dal territorio»

In una dichiarazione congiunta rilasciata a margine del vertice, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il consigliere capitolino Mariano Angelucci hanno ribadito il valore dell’opera per i quartieri periferici:

«Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di continuare nella realizzazione di un’infrastruttura strategica finanziata con 14,5 milioni, destinata a migliorare la viabilità dell’intero quadrante e a garantire collegamenti più efficienti tra il territorio e la rete del trasporto pubblico. L’avvio della progettazione rappresenta un passaggio fondamentale per dare concreta attuazione a un’opera attesa dal territorio e considerata fondamentale per migliorare la mobilità dell’area».

L’avvio formale dell’iter urbanistico segna l’avvicinamento a una fase operativa per un quadrante ad alta densità abitativa che sconta da tempo deficit di collegamento con le grandi arterie cittadine.

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