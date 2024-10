Cento anni fa l’annessione all’Italia della città di Fiume

Il 30 ottobre 2024 alle ore 17.15, presso l’Associazione nazionale Granatieri di Sardegna sezione di Roma in via Sforza, 8 si terrà una conferenza per il centesimo anniversario dell’ annessione di Fiume all’ Italia (1924-2024) . Ingresso libero

«Ricordare il centenario dell’ annessione di Fiume all’ Italia – afferma Marino Micich, Direttore Archivio Museo storico di Fiume – non ha risvolti irredentistici, ma ricordare agli italiani i sacrifici, le privazioni, le speranze, le persecuzioni e l’esilio a cui 40.000 fiumani furono costretti dalle autorità jugoslave dopo il 1945, assieme ai fratelli istriani e dalmati.

Una pagina di storia nazionale ed europea da valorizzare culturalmente in un’ epoca di sempre mutevoli cambiamenti e speranze per il futuro».

