Centocelle, il parco si espande: acquisiti nuovi terreni

A volte i parchi crescono in silenzio. Lo fanno tra le carte degli uffici comunali, le firme delle delibere, i sogni dei comitati di quartiere che da anni lottano per vedere trasformato un angolo dimenticato in un bene comune.

È quello che sta accadendo al Parco archeologico di Centocelle, che oggi può finalmente contare su 157mila metri quadri in più, acquisiti da Roma Capitale per dar vita al terzo stralcio di un progetto urbanistico e ambientale atteso da generazioni.

I nuovi terreni, lungo viale Palmiro Togliatti, arrivano dalla Cassa depositi e prestiti e diventeranno presto parte integrante del parco.

Prima, però, sarà necessario un lavoro profondo: bonifiche, nuovi accessi per i residenti dei Municipi V e VI, e soprattutto una massiccia forestazione urbana. L’obiettivo è restituire natura e vivibilità a un quadrante della città troppo spesso lasciato indietro.

“Sono anni che la cittadinanza aspetta questo momento – spiegano con soddisfazione il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci –. È un passo concreto verso la valorizzazione di un’area dal valore storico, archeologico e ambientale immenso”.

Soddisfatti gli attivisti del comitato Pac Libero:“Altre risorse verdi che si annettono al parco archeologico di Centocelle – spiegano – ma soprattutto vengono sottratte a usi impropri e danneggianti l’ambiente Comprendiamo chi si lamenta dei disagi derivanti dall’ospitalità degli adolescenti del Giubileo e siamo convinti che siano i primi a non vedere l’ora di poter godere di 126 ettari di verde pubblico reso parco, con aree bimbi, sportive, ombreggiate.

Noi per primi lo desideriamo e oggi siamo più ottimisti che avverrà, visto le operazioni importanti che ha messo in campo Roma Capitale. È un’area vasta il parco archeologico di Centocelle, con una stratificazione di problemi, ma vediamo evidenti segnali della volontà di questa Amministrazione di sgrovigliare la matassa”.

