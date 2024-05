Centocelle: manifestazione contro i furti nelle scuole

Il 17 maggio un centinaio di genitori – con loro anche bambini, educatrici e l’assessora alla Scuola del V Municipio Cecilia Fannunza – hanno sfilato per le vie di Centocelle gridando slogan e sostenendo striscioni per protestare contro i furti nelle scuole e chiedere sicurezza.

Partita dall’asilo nido “L’Albero azzurro” in via delle Mandragore (in cui l’ultimo furto si è verificato la sera precedente), la manifestazione ha sfilato lungo le vie intorno al Parco Madre Teresa di Calcutta con fischi, tamburelli e cori: «Non si tocca la mia scuola», «Fuori i ladri dalle scuole!».

L’unica soluzione, ha dichiarato l’assessora Fannunza, è il collegamento di 60 istituti del Municipio al numero unico di emergenza, il cosiddetto protocollo NUE. Su cui mancherebbe solo la firma del Prefetto. «Ovviamente noi non gestiamo l’ordine pubblico – sottolinea – e quindi ci aspettiamo che in attesa di questa firma del protocollo ci sia maggior pattugliamento della zona».

Nei giorni precedenti la grave situazione dei furti nelle scuole era già stata denuciata in un comunicato del 13 maggio in cui, l’Assessora e il presidente Mauro Caliste, sollecitavano la firma del Prefetto sul “protocolle NUE” sottolineando gli episodi più preoccupanti: l’Albero Azzurro otto furti in soli dieci giorni, Gioiosi Anatroccoli 6 furti, scuola Pezzani rubati 40 computer.

