Che fine ha fatto la quarta vela della chiesa di Meier?

Prendiamo spunto dall’articolo di Abitare a Roma di Vincenzo Luciani del 20 Novembre 2006 qui appresso linkato in cui di dava notizia dell’inaugurazione del Piazzale della chiesa Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste

Un redattore di un altro giornale riportava: “un piazzale di travertino, un giardinetto di erba verdissima e una lunga panca per fare di questo luogo un punto di incontro nel quartiere, la ‘quarta vela’ del terzo millennio”.

Da quella data….. quasi 15 anni sono passati. L’erba non è più verdissima. Il prato non deve essere calpestato, così indicano due cartelli in italiano e in inglese (vedi foto).

La manutenzione del giardinetto non è gestito dal Servizio Giardini, è invece a carico di due anziani volenterosi. Anche un secchio dell’immondizia con relativa busta di plastica è gestita dai volontari.

Ed ecco dove voglio andare a “parare”: due adulti, uomo e donna, di mezza età tutte le mattine e tutti i pomeriggi portano il loro bianco cagnolino a fare i bisogni nel giardinetto. A volte assieme e a volte singolarmente, tempo cronometrato dall’uscita del loro palazzo sino al rientro: 3 o 4 minuti. Quanta fretta!!

Il cagnolino, barboncino bianco, che ha studiato le lingue e l’educazione civica al canile, da qualche giorno attraversa la strada e sale sul travertino, arriva alla soglia del giardino e scuote la testa rifiutandosi di fare i bisogni in un paio di minuti.

Si gira su se stesso, offeso per il non rispetto dell’età, torna indietro verso casa, calpesta di nuovo il travertino e prima di arrivare sulla strada si prende anche la “strillata” dal o dai suoi padroni, che, frettolosi, hanno perso tempo per lui. Purtroppo non sanno nemmeno leggere i cartelli posizionati sul prato, non hanno studiato le lingue, nemmeno l’educazione civica e… non sanno che si trovano nientedimeno che nella “quarta vela”.

Il cagnolino, in segreto, ha confidato alla barboncina nera che abita nello stesso palazzo, che convocherà presso la Chiesa il redattore di altro giornale sopra citato che all’epoca scriveva come : “…l’amministrazione abbia deciso di portare le cose più belle laddove in passato non c’erano (…)” e che lo stesso inviti al Largo Terzo Millennio, al mattino o al pomeriggio, l’ex sindaco di Roma Veltroni… per filmare i 5 minuti di vita giornaliera stressante … di un bianco cagnolino.

Buona domenica!