Chiude il Bar Giulia all’Alessandrino

“Caffè Giulia dal 1963” così recita l’insegna in viale Alessandrino 409 che purtroppo non si accenderà più perché pochi giorni fa, in questo torrido luglio del 2024 il bar ha chiuso.

Nel 2015 consegnammo l’attestato di merito, prestigio, qualità e storicità alla famiglia Lalli.

Salutiamo e auguriamo ogni bene a tutta la famiglia Lalli che da molti anni ospitava sul proprio bancone le copie del nostro mensile cartaceo Abitare A.

Le testimonianze degli “alessandrini”

Hanno chiuso, che peccato davvero erano così gentili sorridenti sempre, il bar della nostra giovinezza. Tiziana M.

Non abito più in “borgata“ dal 1976 ma, almeno 3/4 volte l’anno passavo al Bar Giulia, il punto d’incontro della mia gioventù. Con degli amici, Valter, Martino, Massimo, Ciro e tanti altri siamo riusciti a far interessare Quinto, il proprietario, al calcio.

Quinto, il Presidente, ha coinvolto altri suoi amici negozianti ed hanno fondato la MAJOR ALESSANDRINA con tanto di campo.

Per tanti anni in una parete del locale è rimasta appesa una foto di Noi squadra con allenatore, presidente e dirigenti. Grazie Bar Giulia, grazie Lalli Quinto e Figli per quei belli anni! Augusto D.

Un Bar storico…. un pezzo di quartiere che finisce!!!! Walter

Noooo! Il nostro punto di riferimento da ragazzi. Vale M.

Quanto mi dispiace, un bar storico del nostro quartiere la mia adolescenza. Luana M.

Mi stavo chiedendo perché fosse chiuso… non immaginavo avesse lasciato – Persone stupende FABIO & PAOLO… hanno rappresentato il quartiere. Rino R.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙