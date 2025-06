Cinecittà World, arriva David Tommaso: è lui il nuovo General Manager dei parchi divertimento

Una nuova regia si prepara a guidare il mondo del divertimento della Capitale. A partire dal prossimo 14 luglio, sarà David Tommaso a dirigere Cinecittà World, Roma World, Aqua World e lo storico Luneur Park.

Una nomina che segna una svolta strategica per il polo dell’intrattenimento romano, pronto a rilanciare la propria offerta con una leadership d’esperienza.

La conferma arriva direttamente da Network Holding Spa, la società che controlla il gruppo, e dal presidente e amministratore delegato Antonio Abete, che accoglie con entusiasmo il nuovo ingresso: “Siamo lieti di dare il benvenuto a David Tommaso nel nostro team. La sua consolidata esperienza rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri parchi”.

Tommaso, classe ’70, è un nome noto nel settore amusement. In passato ha ricoperto ruoli chiave a Leolandia e Zoomarine, contribuendo in modo decisivo alla crescita dei due parchi a tema tra i più frequentati in Italia.

Prima ancora ha maturato competenze nei colossi dell’entertainment come Blockbuster, Paramount e Universal Pictures, firmando operazioni commerciali e di marketing che ne hanno rafforzato il profilo come manager capace di unire visione e concretezza.

“Sono davvero felice e grato per questa opportunità – ha dichiarato Tommaso –. Ci impegneremo per arricchire l’esperienza nei parchi offrendo contenuti e servizi innovativi, capaci di consolidarne il posizionamento e rilanciarne la crescita”.

