Cinque milioni di clic per una rissa in Metro: sei indagati dalla Procura

Un milione di visualizzazioni per una scazzottata sottoterra, o almeno così devono aver calcolato i cacciatori di “like” che da mesi hanno trasformato i vagoni della metropolitana romana in un ring per contenuti virali.

La giustizia fai-da-te sbarca sui social, ma questa volta il conto presentatole dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro porta diritto alla Procura della Repubblica.

Sei persone sono finite sul registro degli indagati con l’accusa di rissa aggravata per aver deliberatamente orchestrato un’aggressione tra le fermate di Barberini e Repubblica.

L’episodio cardine risale allo scorso 13 luglio. Sul convoglio della Linea A, improvvisamente, si scatena l’inferno: spintoni, insulti, braccia che volano e, immancabilmente, gli smartphone spianati a riprendere ogni singolo fotogramma della spedizione punitiva.

Non un intervento spontaneo di difesa dei passeggeri, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, bensì una trappola tesa con lucidità scenografica ai danni di due presunti borseggiatori della fermata.

Il copione è collaudato: stuzzicare le vittime della spedizione, attendere la reazione violenta e poi montare il tutto per la gogna digitale.

Cinquemila chilometri di commenti d’odio: la mappa degli indagati

La merce è stata venduta benissimo alla fiera degli algoritmi: il filmato ha sfondato la barriera dei 5 milioni di clic, trascinando con sé una coda infinita di messaggi d’odio, incitamenti alla violenza sommaria ed encomi per i “giustizieri” dei vagoni. Un business del risentimento su cui i militari hanno deciso di mettere la parola fine.

La mappa dei soggetti finiti nei guai mappa esattamente il cortocircuito di questa storia:

I “content creator”: quattro cittadini stranieri da tempo residenti in Italia — due filippini di 43 e 44 anni, un trentacinquenne britannico e un trentottenne francese — accusati di aver trasformato la sicurezza urbana in uno spettacolo a pagamento.

I presunti borseggiatori: due minorenni, uno di origine romena e l’altro bosniaco, rimasti incastrati nella provocazione e nella successiva escalation fisica.

Per tutti e sei gli indagati scatterà ora la richiesta di applicazione del Daspo urbano: la misura di prevenzione pensata per allontanarli perentoriamente da quelle banchine che avevano eletto a proprio set fotografico.

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