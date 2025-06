Città metropolitana diventa “Rifugio”: approvata la mozione per i difensori dei diritti umani

Una giornata importante quella di mercoledì 4 giugno, dove nel corso della seduta del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, sono state approvate due mozioni fondamentali riguardanti l’adesione alla rete delle Città Rifugio e l’istituzione dell’onorificenza “Aquila d’Argento” a prima firma della Delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Tiziana Biolghini.

Con la prima mozione presentata, la Città metropolitana si impegna ad attivare nel minor tempo possibile, insieme alla “Rete in difesa di-per i diritti umani e chi li difende”, Amnesty International, le organizzazioni sociali già presenti e attive sul territorio, gli altri enti locali interessati e i 120 comuni del territorio metropolitano, un piano pilota di accoglienza temporaneo a supporto dei difensori dei diritti umani.

Il progetto, che sarà a cura delle Associazioni e delle ONG coinvolte senza oneri per l’Amministrazione, comprenderà un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, in cui si metterà a disposizione un immobile tra quelli confiscati alle mafie per le finalità legate alla difesa dei diritti umani.

In questi spazi potranno essere realizzati programmi che prevedono servizi di supporto medico-psicologico oltre alla creazione di spazi sicuri in cui il difensore o la difensora potranno portare avanti il proprio lavoro, elaborando nuove strategie per la difesa dei diritti umani.

Questi spazi inoltre saranno utilizzati anche per nuovi corsi di formazione, di sicurezza o specifici sui diritti della persona che consentiranno l’accrescimento sia personale che della rete dei difensori oltre all’offrire la possibilità di sancire nuove partnerships e a promuovere l’adeguamento della legislazione e delle politiche nazionali in materia di difesa dei diritti umani, in linea con gli indirizzi promossi dalle Nazioni Unite.

Con la seconda mozione, si istituisce invece l’onorificenza “Aquila d’Argento”, simbolo araldico della Città metropolitana che verrà conferito a coloro che si distingueranno in vari campi quali l’arte, il sociale e il commercio e per coloro che hanno lasciato o che lasceranno un segno indelebile nella cultura e nell’immaginario collettivo.

